नागपूर राज्य सरकारच्या घोटाळ्यांच्या आणि भ्रष्टाचाराच्या विरोधात महाविकास आघाडीच्या वतीने आज नागपूरच्या विधान भवन पायऱ्यांवर अनोखे आंदोलन करण्यात MVA bhajan Protest against state government आले. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे unique protest with bhajan against Shinde Fadnavis gov यांच्यासह महाविकास आघाडीतील अनेक आमदार वारकऱ्यांच्या वेशात विधानभवनाच्या पायऱ्यावर opposition party leaders unique protest पोहोचले हातात टाळ घेऊन सरकारविरोधी भजन गात त्यांनी आंदोलन सुरू MVA bhajan Protest केले. विधान भवनाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन करताना महाविकास आघाडी मधील आमदार यांनी सरकारच्या भ्रष्टाचार विरोधात भजन गायले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा तथाकथित नागपूरमधील भूखंड घोटाळा तसेच अब्दुल सत्तार यांचा वाशिममधील गायरान घोटाळा यावरून तयार केलेले भजन गात टाळांच्या गजरात हे आंदोलन करण्यात MVA bhajan Protest In Vidhan Bhawan आले. यावेळी कोणी खोक्याने घ्या कोणी खोऱ्याने घ्या, हे पालूपद उपस्थित यांचे लक्ष वेधून घेत Protest against state government In Vidhan Bhawan होते.