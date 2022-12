.

Video पाहा, ॲम्बुलन्स घेऊन नव प्रसुत महिलेचा उमेदवारी अर्ज दाखल ; बीडच्या वानटाकळी येथील पल्लवी मानेंची परळीत चर्चा

बीड सध्या सर्वत्र ग्रामपंचायत निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू Gram Panchayat Elections आहे. गावगाड्याचे इच्छुक कारभारी आपले उमेदवारी अर्ज दाखल करत आहेत. यामध्ये अनेक लक्षवेधी घटना समोर येताना दिसत आहेत. बीडच्या परळीमध्ये आज ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी एका महिला उमेदवाराने सर्वांचेच लक्ष वेधून घेतल्याचे चित्र दिसून newly delivered woman applied for post of sarpanch आले. काही दिवसांपूर्वीच प्रसूती झालेल्या एका महिला उमेदवाराने, चक्क ॲम्बुलन्स मधून येत सरपंच पदासाठी अर्ज भरला आहे. पल्लवी निवृत्ती माने Pallavi Mane राहणार वानटाकळी असे उमेदवार महिलेचे नाव आहे. ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी आज अंतिम दिवस woman applied for post of sarpanch in Beed आहे. या अनुषंगाने वानटाकळी येथील सरपंच पदाच्या इच्छुक उमेदवार, पल्लवी निवृत्ती माने या चक्क ॲम्बुलन्समधून आपली उमेदवारी दाखल करण्यासाठी तहसील कार्यालयात दाखल झाल्याचे दिसल्या. काही दिवसापूर्वीच पल्लवी यांची प्रसूती झालेली newly delivered woman coming from ambulance आहे. मात्र आज अर्ज दाखल करण्याचा शेवटचा दिवस असल्याने, त्या स्वतः आपल्या परिवार व कार्यकर्त्यांसह चक्क ॲम्बुलन्स मधूनच उमेदवारी दाखल करण्यासाठी आल्या होत्या. विशेष म्हणजे यावेळी त्यांचे नवजात बाळही सोबत होते. ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या धामधुमीत ही घटना परळीत लक्षवेधी ठरली Gram Panchayat Elections Beed आहे