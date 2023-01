.

Gajanan Maharaj Darshan : नववर्षाची सुरुवात देवदर्शनाने, शेगावात भाविकांची मांदियाळी

बुलडाणा - नव्या वर्षाच्या निमित्ताने प्रति पंढरपूर मानल्या जाणाऱ्या बुलडाणा जिल्ह्यातील गजानन महाराजांच्या संत नगरी शेगावात ( Santnagari Shegaon of Gajanan Maharaj ) भाविकांची दर्शनासाठी गर्दी ( Devotees flock to Shegaon for darshan ) मोठ्या प्रमाणात झाली. काल सायंकाळ पासूनच लाखोंच्या संख्येने भाविक शेगावात दाखल झाले ( Crowd of devotees in Shegaon on the occasion of New Year ) आहेत. नवीन वर्ष आनंदात जावे, यासाठी श्रींचे दर्शनासाठी भक्त शेगावात मोठ्या संख्येने दाखल झाले.