.

Minister Dada Bhuse, 50 कोटी रुपयांच्या प्रकरणाचा चोथा झाला, पाहा असे का म्हणाले दादा भुसे Published on: 2 hours ago

Koo_Logo Versions

सिन्नर नाशिक 50 कोटी रुपयांच्या विषयाच्या प्रकरणाचा चोथा झाला असल्याची मिश्किल टिपणी सिन्नर येथे एका खाजगी कार्यक्रमासाठी आलेले नाशिकचे पालकमंत्री Nashik Guardian Minister दादा भुसे पत्रकारांच्या प्रश्नावर Dada Bhuse on matter of Rs 50 crore केली. महाराष्ट्रातून काँग्रेसची भारत जोडो यात्रा जात असून यादरम्यान काँग्रेस नेते राहुल गांधी शिवसेनेतील आमदार फोडण्यासाठी 50 कोटी रुपये दिल्याचे उघडपणे matter of Rs 50 crore बोलले. यावर राज्याचे बंधTरे आणि खनीकर्म तथा नाशिकचे पालकमंत्री दादा भुसे विचारले असता, पन्नास कोटी रुपयांच्या विषयाच्या प्रकरणाचा चौथा झाला असून या गोष्टीला किती किंमत द्यायची. याचाही विचार झाला पाहिजे. हा विषय निघाला की लोक हसतात. लोकांना समजतेय, जनतेच्या विकासाची कामे. जनतेच्या गोरगरिबांच्या दृष्टिकोनातून चांगली निर्णय घेतली जात असताना दिशाभूल करण्यासाठी हा केविलवाना प्रयत्न असल्याचे मुश्किल टिपणी केली. जनतेने 50 कोटी रुपयांच्या विषयाला महत्व दिले असते. तर मोठया संख्येने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यक्रमात जनता गेली असती का. असा सवला करत आरोप करणाऱ्यांनी पुरावे Minister Dada Bhuse दयावे, असे ते म्हणाले.