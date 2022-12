.

Nana Patole on amruta fadanvis : अमृता फडणवीस आमच्या सूनबाई; त्यांच्या वक्त्यावर फार बोलणार नाही - नाना पटोले Published on: 22 minutes ago

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस Maharashtra Deputy CM Devendra Fadnavis यांची पत्नी अमृता फडणवीस Wife of devendra fadanvis यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी Prime Minister Narendra Modi यांचे 'नवे भारतचे राष्ट्रपिता' Father of Nation of New India आल्याचे एक वादग्रस्त वक्तव्य केले amruta fadanvis controversial statement आहे. त्या पुढे म्हणाल्या की भारताकडे दोन राष्ट्रपिता आहे. महात्मा गांधी हे भारताचे पाहिले तर नरेंद्र मोदी हे नवीन भारताचे राष्ट्रपिता controversial statement over pm modi आहेत. त्यांच्या या वाक्त्यावरून वाद निर्माण झाला आहे. या संदर्भात काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले Congress state president Nana Patole यांना विचारले असता ते म्हणाले की, अमृता फडणवीस या आमच्या सूनबाई आहेत. त्यामुळे त्यांच्या वक्त्यावर फार काही बोलणार नाही. मात्र नवीन भारत आम्हाला नको आणि जे या नवीन भारताचे महात्मे होऊ पाहत असले तर ते त्यांना लखलाभ असो असे नाना पटोले Nana Patole on amruta fadanvis म्हणाले आहेत.