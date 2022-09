.

Navratri 2022 : नवरात्रीचा आज पहिला दिवस; मुंबा देवीची शास्त्रोक्त पद्धतीने पूजा-आरती, भाविकांची अलोट गर्दी Published on: 1 hours ago

मुंबई : चैत्र नवरात्रीला आजपासून सुरुवात झाली ( Chaitra Navratri Started From Today ) आहे. आजपासून नऊ दिवस मंदिरांमध्ये आणि घरोघरी आई दुर्गामातेच्या नऊ वेगवेगळ्या शक्तिरूपांची पूजा ( Nine Different Forms of Goddess Durga will be Worshiped ) केली जाणार आहे. मुंबईतील प्रसिद्ध मुंबा देवी मंदिरात नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशी मातेची विशेष ( Mumba Devi Aarti Performed on First Day Navratri ) आरती करण्यात आली. आपणास सांगूया की यावेळी नवरात्रोत्सवाबाबत लोकांमध्ये प्रचंड उत्साह आहे. खरे तर कोरोना महामारीमुळे गेल्या दोन वर्षांपासून मंदिरांमध्ये भाविकांच्या प्रवेशावर बंदी घालण्यात आली होती. मात्र आज सकाळपासूनच मंदिरांबाहेर भाविकांच्या रांगा लागल्या आहेत. मुंबा देवीची अशी ख्याती आहे की ती तुम्ही केलेला नवस पूर्ण करते. दक्षिण मुंबईतील भुलेश्वर परिसराला मुंबईची काशी ( Bhuleshwar Area of ​​South Mumbai is Called Kashi of Mumbai ) म्हणतात. श्रद्धेने आईकडे कोणतीही गोष्ट मागितली तर ती आई नक्कीच पूर्ण करते, अशी श्रद्धा आहे. मुंबादेवीच्या दर्शनासाठी देशाच्या कानाकोपऱ्यातून लोक येथे येतात. रोजगाराच्या शोधात मुंबईत येणारे लोकही मुंबा देवीचे दर्शन घेऊन आशीर्वाद घेतात. आई सगळ्यांना रोजगार देते अशी लोकांची समजूत असते, जो मुंबईत येतो तो कधीच रिकाम्या हाताने परतत नाही.