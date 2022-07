.

Mumbaikars at Marine Line : मरिन लाईन परिसरामध्ये मुंबईकरांची गर्दी Published on: 44 minutes ago

Koo_Logo Versions

मुंबई : मुंबईत पावसाचा आनंद घेण्याकरिता ( enjoy the rains in Mumbai ) मुंबईकर आणि पर्यटक मरिन लाईन परिसरामध्ये येत असतात. आज पावसाने काही काळ विश्रांती घेतल्यानंतर मुंबईतील मरिन लाईन परिसरामध्ये मुंबईकरांनी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केलेली ( Mumbaikars and tourists flock to Marine Line ) पाहायला मिळत आहे. विशेष म्हणजे आज वीकेंड असल्याने अधिक गर्दी पाहायला मिळत आहे. मुंबई महानगरपालिका ( Mumbai Municipal Corporation ) आणि मुंबई पोलीस यांनी नागरिकांना बिचवर असताना सुरक्षितदेखील राहण्याचे आवाहन ( BMC Appealed to Citizens to Stay Safe ) केलेले आहे. तसेच, कोणीही समुद्राच्या पाण्याजवळ न जाण्याचेदेखील सांगण्यात आले आहे. या संदर्भातील मरिन लाईन परिसरातील आढावा घेतला आहे आमचे ई-टीव्ही भारतचे प्रतिनिधी संतोष मोरे यांनी.....