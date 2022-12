.

Corona : कोरोनाच्या सावटाने मुंबई पोलीस धास्तावले; डॉक्टरांनी दिला 'हा' सल्ला Published on: 9 hours ago

मुंबई : चीनमध्ये पुन्हा कोरोनाने थैमान ( Corona in China ) घातले असून आपल्या देशात देखील कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक धार्मिक स्थळी मास्क सक्ती ( Forced to wear masks due to Corona ) करण्यात आली आहे. यामुळे मुंबई पोलीस धस्तावले ( Fear among the police due to Corona ) आहेत. त्यामुळे काही पोलीसांनी काळजी म्हणून मास्क, हांडग्लोव्ह वापरण्यास सुरुवात केली ( Mumbai Police is scared due to Corona ) आहे. डॉ. कमलेश सूर्यवंशी यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितले की, पोलिसांनीच काय तर सर्वासामान्य जनतेने देखील पूर्वकाळजी घेणं जरुरीचे आहे. तर आपण कोरोनावर मात करू.