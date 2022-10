.

MLA Pratap Sarnaik आमदार प्रताप सरनाईकांकडून मोठ्या घोटाळ्याचा आरोप.. 'ते' नेते अन् अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी Published on: 1 hours ago

ठाणे :मीरा भायंदर महापालिका क्षेत्रातील meera bhayandar reserved plot sale काही भूखंड शैक्षणिक कामासाठी आरक्षित करण्यात आले होते; परंतु हेच भूखंड आर्थिक फायद्यासाठी धनदांडग्यांना विकले असल्याचा घणाघाती आरोप बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षाच्या प्रताप सरनाईक यांनी केला. सर्व दोषींवर त्वरित कारवाई करावी, अशी मागणी करणारे पत्रच प्रताप सरनाईक यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिले आहे. प्रत्येक महापालिका क्षेत्रात विविध कामांसाठी भूखंड आरक्षित केले जातात. हे भूखंड राज्य शासनाच्या परवानगीशिवाय कोणालाच विकता येत नाहीत. दोन्ही संस्थांनी भूखंडांवर टोलेजंग शाळा उभारणार meera bhayandar reserved land sale scam असल्याचा घाट घातल्याने मीरा भायंदरचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठवून तक्रार MLA Sarnaik Complaint to CM Shinde केली आहे. या प्रकरणात भ्रष्ट नेते आणि अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी action against leaders and officials अशी मागणी देखील सरनाईक यांनी केली आहे.