MLA Bachchu Kadu आमदार रवी राणांविरुद्ध पन्नास कोटींचा मानहानी दावा ठोकणार, पाहा काय म्हणाले आमदार बच्चू कडू Published on: 1 hours ago

अमरावती गुवाहाटीला जाऊन पैसे घेतल्याचा आरोप लावणाऱ्या बडनेराचे आमदार रवी राणा यांच्यावर 50 कोटींचा मानहानीचा दावा ठोकणार defamation against MLA Ravi Rana असा इशारा अचलपूरचे आमदार आणि माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी दिला MLA Bachchu Kadu Will file defamation आहे. आमदार रवी राणा यांनी माझ्या विरोधात जे बिन बुडाचे आरोप केले आहेत. त्या संदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मी शनिवारी नोटीस बजावणार आहे. मी गुवाहाटी ला जाऊन पैसे घेतले असेल. तर ते मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी सिद्ध करावे. असे देखील बच्चू कडू यांनी म्हटले आहे. गुवाहाटीला जाऊन मी पैसे खाल्ल्याचा आरोप करणारे आमदार रवी राणा यांनी माझ्या विरोधातील आरोप एक नोव्हेंबरपर्यंत सादर करावे. त्यानंतर 1 नोव्हेंबरला अमरावती शहरातील महापालिकेच्या टाऊन हॉल येथे राज्यभरातील प्रहारचे हजारो कार्यकर्ते एकत्र येतील. आणि आम्ही आमदार राहणार विरोधात आंदोलन छेडणार असा इशारा देखील आमदार बच्चू कडू यांनी दिला MLA Bachu Kadu criticize MLA Ravi Rana आहे. मी आमदार रवी राणा यांच्या आईचा अपमान केला नाही. त्यांची आणि माझी आई एकच आहे. मात्र आता आईला समोर करून अतिशय खालच्या पातळीचे राजकारण आमदार रवी राणा करीत आहेत. घाणेरडे राजकारण करण्याची आमदार रवी राणांची प्रथा आता थांबायला हवी. असे देखील आमदार बच्चू कडू यांनी म्हटले MLA Bachchu Kadu against MLA Ravi Rana आहे.