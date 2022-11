.

Video अचानक मुलीला उचलून फेकले रस्त्यावर, काय आहे कारण , पहा व्हिडिओ Published on: 2 hours ago

केरळ नऊ वर्षांच्या मुलीला उचलून रस्त्यावर फेकून दिल्याचे सीसीटीव्ही फुटेजने परिसरातील नागरिकांना धक्का बसला आहे. Man lifts Up A Girl गुरुवारी सकाळी कासारगोड येथील मंजेश्वरमजवळ ही घटना घडली. मंजेश्वरम येथील रहिवासी असलेल्या सिद्दिकी याने मदरशाच्या दिशेने जाणाऱ्या मुलीला उचलून जबरदस्तीने रस्त्यावर फेकले. तरुण मानसिक त्रासाने त्रस्त असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. तर मुलीला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून तिची प्रकृती स्थिर असल्याचे सांगण्यात येत आहे. पोलिसांनी तरुणावर गुन्हा दाखल करून ताब्यात घेतले आहे. पुढील तपास सुरू आहे.Man lifts Up A Girl And Throws Her On The Road