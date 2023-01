.

Eat 75 fishes in 15 minutes अबब! या व्यक्तीने 15 मिनिटात माशांचे 75 तुकडे खाल्ले! पाहा व्हिडिओ

पाटणा जवळपास प्रत्येक मांसाहारी व्यक्तीला मासे खायला आवडतात? मग ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. बिहारच्या पाटणामध्ये एका व्यक्तीने 15 मिनिटांत माशांचे 75 तुकडे खाल्ले. या पाटणा 'इट फिश गेट रिवॉर्ड' स्पर्धेची सर्वत्र चर्चा होत आहे. Eat Fish Competition. कारण या स्पर्धेत मोफत मासे खाण्याबरोबरच पहिल्या विजेत्याला १० हजार रुपयांचे बक्षीसही मिळाले आहे! Eat Fish Get Reward Competition in Patna. या स्पर्धेचा उद्देश मासळी व्यवसाय आणि खाद्यपदार्थांना प्रोत्साहन देणे हा आहे. याबाबत राज्य मच्छिमार सहकारी संघाने 'मासे खा आणि बक्षीस मिळवा' ही स्पर्धा आयोजित केली होती. संघातर्फे खाण्यासाठी मासे मोफत उपलब्ध करून देण्यात आले. यादरम्यान अनेक तरुणांनी मासे खाऊन विक्रम करण्याचा प्रयत्न केला. पण सर्वांना 50 पेक्षा जास्त तुकडे खाता आले नाहीत. तर दुसरीकडे मदन नावाच्या तरुणाने 15 मिनिटांत 75 मासळी खाऊन पहिले बक्षीस म्हणून 10 हजारांचे बक्षीस मिळवले. Eat 75 fishes in 15 minutes. या स्पर्धेत पारसने 15 मिनिटांत माशांचे 73 तुकडे खाऊन दुसरे स्थान पटकावले. दुसरीकडे, राजसाहनी आणि जय कुमार झा यांनी माशांचे 60-60 तुकडे खाऊन तिसरे स्थान पटकावले. द्वितीय विजेते पारस कुमार यांना 5000 रुपये आणि तृतीय विजेते कुमार राज साहनी (राजू) आणि जय कुमार झा यांना 2500 रुपयांचे पारितोषिक देण्यात आले. यासोबतच ट्रॉफी व प्रमाणपत्रही देण्यात आले. ही स्पर्धा पाहण्यासाठी लोकांची गर्दी झाली होती. लोकही स्पर्धेत सहभागी झालेल्या तरुणांचे मनोबल वाढवत होते. स्पर्धेदरम्यान संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक ऋषिकेश कश्यप हे देखील उपस्थित होते. लोकांमध्ये जागृती आणणे हा मासळी खाण्याच्या स्पर्धेचा मुख्य उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले. जेणेकरुन लोक मासे खाऊ शकतील. बिहारमध्ये लाखो लोक शेती आणि मत्स्यपालन करतात. मात्र तरीही राज्य मत्स्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण नाही. बिहारमध्ये आंध्र प्रदेश आणि पश्चिम बंगालमधून मोठ्या प्रमाणावर मासळी आयात केली जात आहे. ऋषिकेश म्हणाले की, आठवड्यातून एकदा मासे खाणे आवश्यक आहे. याच्या सेवनाने शरीर सक्रिय राहते. माशांमध्ये प्रथिने मुबलक प्रमाणात आढळतात. जे त्वचेसोबतच केसांसाठीही खूप फायदेशीर आहे. माशांमध्ये ओमेगा ३ फॅटी अॅसिड मुबलक प्रमाणात आढळते. याच्या नियमित सेवनाने कर्करोगाचा धोका नाही. हृदय आणि रक्तवाहिन्या मजबूत करते. यामध्ये व्हिटॅमिन आढळते, जे डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी आवश्यक आहे. अल्झायमर नावाच्या आजारापासूनही आराम मिळतो. हाडांच्या विकासासाठी जीवनसत्व आवश्यक आहे. केंद्रीय अध्यक्ष प्रयाग साहनी म्हणाले की, सध्या राज्यात 8 लाख मेट्रिक टनांची मागणी आहे. तर उत्पादन 6 लाख आहे. 2 लाख मेट्रिक टन आंध्र प्रदेशातून 4,000 कोटींची खरेदी करून भरपाई द्यावी लागेल. सध्याच्या सरकारने राज्यात मत्स्यव्यवसायाला चालना दिल्यास राज्यातील जनता स्वावलंबी होऊ शकते. यातून लाखो लोकांना रोजगार मिळेल. बिहारची माती आणि पाणी मत्स्यशेतीसाठी अनुकूल आहे.