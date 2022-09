.

Malad Ganpati Visarjan 2022 गणेश विसर्जनादरम्यान भाजप सरचिटणीस राजहंस सिंह आणि विनोद मिश्रा यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये हाणामारी Published on: 4 hours ago |

Updated on: 36 minutes ago Koo_Logo Versions

भाजप सरचिटणीस राजहंस सिंह आणि विनोद मिश्रा यांच्या गणेश विसर्जनाच्या वेळी दोन्ही बाजूच्या कार्यकर्त्यांमध्ये हाणामारी Clash between Rajhans Singh and Vinod Mishra group झाली. माजी नगरसेवक विनोद मिश्रा यांच्या कार्यकर्त्याने भाजपचे स्थायी आमदार राजहंस सिंह यांच्यावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. राजहंस सिंग एमएलसी झाल्यावर विनोद मिश्रा बराच काळ संतापले होते. आज संधी बघून विनोद मिश्रा यांच्या कार्याने भाजपच्या सेनापतीवर सूडाच्या भावनेने हल्ला करण्याचा प्रयत्न Controversy during Ganesh Visarjan केला. दिंडोशी विभागात भाजपच्या दोन गटात लढत Fight Between Activists झाली.