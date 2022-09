.

Navratri 2022 : चंद्रपूरमधील महाकालीच्या नवरात्रोत्सवाला घटस्थापनेने प्रारंभ; विविध राज्यातून भाविकांची गर्दी Published on: 2 hours ago

चंद्रपूरचे आराध्य दैवत समजल्या जाणाऱ्या महाकाली मातेच्या नवरात्रोत्सवाला आज घटस्थापनेने प्रारंभ ( Navratri festival of Mahakali Mata ) झाला. चंद्रपूरकरांचे कोणतेही शुभ कार्य प्रारंभ होते ते देवी महाकालीच्या दर्शनाने. उग्र रूपे असलेली ही जगन्माता दुष्ट संहारक आहे. अश्विन व चैत्री नवरात्रासह दिवसातील अन्य दिवसही मातेच्या दर्शनासाठी दूरदुरून भाविक चंद्रपूरला येत असतात. या मंदिरात दर्शनासाठी महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश ,छत्तीसगड, आंध्रप्रदेश या चार राज्यातील भाविक गर्दी ( Crowd of devotees in Mahakali Mata Temples ) करतात.यंदा मात्र देवी महाकाली मंदिर मोठ्या संखेच्या उपस्थितीत नवरात्र पूजेसाठी उघडण्यात आले. विधिवत मंत्रोच्चारासह सकाळी घटस्थापना करण्यात आली. महाआरतीनंतर हे मंदिर सर्वांसाठी खुले ( After Maha Arti temple open for all devotees ) झाले. चंद्रपूरकर नागरिकांनीही कोरोनाचा संसर्ग गेल्याने मंदिरात गर्दी मोठ्या प्रमाणावर गर्दी आहे. एकदा नियमित उत्साही उत्सव बघायला मिळो, अशी भावना याप्रसंगी व्यक्त ( Navratri 2022 ) झाली.