Video दारूबंदी असलेल्या बिहारमध्ये तस्करी.. शर्टच्या आत निघाला होता बाटल्या घेऊन.. पोलिसांनी पकडला, पहा व्हिडीओ Published on: 12 hours ago

गोपालगंज (बिहार): बिहारमध्ये दारूबंदी Liquor Ban In Bihar कायद्याची कडक अंमलबजावणी केली जाते. असे असतानाही दारू तस्कर दारूची खेप पोहोचवण्यासाठी वेगवेगळे डावपेच अवलंबतात. कुचायकोट पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत पोलीस वाहनांची तपासणी करत होते. तेव्हाच एक दुचाकीस्वार चेकिंग पॉईंटवरून गेला. पोलिसांना पाहून कडाक्याच्या थंडीत त्याच्या कपाळावर घाम आला. पोलिसांना त्याच्यावर संशय आला आला. पोलिसांनी संशयाच्या आधारे त्याच्या अंगावरील कपडे काढले असता तेही चक्रावून गेले. जॅकेट आणि स्वेटरच्या वेशात त्या व्यक्तीने देशी दारूच्या बाटल्या टेपने चिकटवल्या Liquor Smuggling in Gopalganj होत्या. व्हिडिओमध्ये दिसत आहे की, एक व्यक्ती अंगावर सेलो टेप चिकटवून 20 देशी दारूच्या बाटल्या यूपीहून बिहारला घेऊन जात आहे. कुचायकोट पोलीस ठाण्याचे पोलीस बथना कुट्टी गावाजवळ वाहन तपासणी मोहीम राबवत होते. तेव्हाच हा व्यक्ती तिथे पोहोचला. जेव्हा त्याची कृती संशयास्पद वाटली तेव्हा पोलिसांनी त्याच्या अंगावरील कपडे एक एक करून काढले. त्याने 20 दारूच्या बाटल्या टेपने बांधल्याचे आढळून आले. पोलिसांनी आरोपी तरुणाला अटक केली आहे. यासोबतच त्याची दुचाकीही जप्त करण्यात आली आहे. अटक करण्यात आलेल्या व्यावसायिकाकडे चौकशी केली असता, तो गोपाळपूर पोलीस स्टेशन हद्दीतील सोनहुला चंद्रभान गावचा रहिवासी असल्याचे त्याने सांगितले. या तरुणाचे नाव रतन राम तर वडिलांचे नाव बलराम आहे. अबकारी कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करून त्याची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत करण्यात आली आहे. Prohibition law in Bihar