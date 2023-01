.

नाशिक देवळाली कॅम्प येथील रेल्वे स्टेशन लगत जुन्या स्टेशन वाडीजवळ असलेल्या नाल्याजवळ बिबट्याचा मुक्त संचार कॅमेऱ्यात कैद झाला leopard found in Deolali camp area आहे. त्याला जेरबंद करण्यासाठी पिंजरा लावण्याची मागणी स्थानिक नागरिकांनी केली आहे. देवळाली कॅम्प शहर परिसर घनदाट झाडीनी वेढले आहे. लष्करी भागजवळ आल्याने तसेच झाडी झुडप असल्याने बिबट्याला लपण्यासाठी जागा मिळत leopard Caught in camera आहे. दारणा काठच्या गावांमध्ये बिबट्याचे अस्तित्व वारंवार सिद्ध होत आहे. नदीकाठच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात उसाची शेती Leopard Hide In Sugarcane Field असून सध्या ऊस कापणी सुरू आहे. त्यामुळे येथे बिबट्याचे बछडे व बिबटे दिसून येत आहेत. नाणेगाव, संसरी, शेवगे दारणा, राहुरी, विंचुरी, दोणवाडे, भगूर पंपिंग, लाहवित, वांजरवाडी, लोहशिंगवे या गावांमध्ये नागरिकांनी बिबट्या वारंवार दिसत असल्याचे सांगितले आहे.