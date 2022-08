.

Lalbaugcha Raja 2022 First Look लालबागचा राजाची पहिली झलक, पाहा व्हिडिओ Published on: 26 minutes ago

कोरोनामुळे गेल्या दोन वर्षात गणेशोत्सव साध्या Lalbaugcha Raja 2022 First Look आणि निर्बंधात साजरा झाला होता. Lalbaugcha Raja 2022 पण या वर्षी राज्य सरकारने सर्व निर्बंध काढून टाकले आहेत. Ganesh Chaturthi 2022 in Mumbai या वर्षी गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. Lalbaugcha Raja free darshan Lalbaugcha Raja मुंबईतील सर्वात प्रसिद्ध लालबागचा राजाला पाहण्यासाठी मोठी गर्दी होत असते. Lalbaugcha Raja 2022 या वर्षीच्या लालबागच्या राजाची पहिली झलक समोर आली आहे. मुंबईतील लालबागच्या राजाच्या ओळख नवसाला पावणारा गणपती अशी आहे. यामुळेच मुंबई आणि मुंबईच्या बाहेरुन देखील लालबागच्या राजाचे दर्शन घेण्यासाठी लोक येत असतात. राजाच्या दर्शनासाठी दर वर्षी लाखो लोक रांगा लावतात. आता या वर्षाच्या राजाची पहिली झलक भक्तांना पाहायला मिळाली.