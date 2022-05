.

Kids Death due to Tree collapsed : अंगणात झाड कोसळल्याने 5 वर्षीय बालक जागीच ठार, आई-वडील गंभीर जखमी Published on: 29 minutes ago

Koo_Logo Versions

वाशिम - मानोरा तालुक्यातील शेंदोणा गावात मध्यरात्री तीनच्या सुमारास वादळी वाऱ्यासह झालेल्या पावसात झाड ( tree collapsed in Shendona village ) कोसळले. या दुर्घटनेत नयन धनाजी सातपुते हा पाच वर्षीय मुलगा जागीच ठार झाला ( kid death due to tree fell ) आहे. तर आई वडील गंभीर झाले आहेत. उन्हाळ्याचे दिवस असल्याने ग्रामीण भागात नागरिक अंगणात झोपतात. मात्र, हे अंगणात झोपणे धोक्याचे ( dangerous to sleep in the yard ) ठरले आहे.