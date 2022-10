.

VIDEO पंतप्रधान मोदींच्या दौऱ्यापूर्वी केदारनाथ धाममध्ये जोरदार बर्फवृष्टी, पहा डोळ्यांचे पारणे फेडणारा व्हिडीओ Published on: 49 minutes ago

Koo_Logo Versions

केदारनाथ ( उत्तराखंड ) : पंतप्रधान मोदींच्या केदारनाथ दौऱ्यापूर्वी येथे बर्फवृष्टी होत Fresh snowfall in kedarnath आहे. अशा परिस्थितीत बाबा केदारच्या दर्शनासाठी आलेले भाविक या नव्या हिमवर्षावाचा आनंद घेत Weather in kedarnath आहेत. त्याचवेळी बर्फवृष्टी होत असतानाही बाबा केदारच्या दर्शनासाठी भाविकांची गर्दी होत आहे. उद्या पंतप्रधान मोदी उत्तराखंड दौऱ्यावर येत PM modi uttarakhand tour आहेत. यादरम्यान पीएम मोदी केदारनाथ आणि बद्रीनाथमध्ये पूजा करणार आहेत. पीएम मोदी केदारनाथमध्ये रोपवेची पायाभरणीही करणार आहेत. हा रोपवे प्रकल्प ९.७ किमी लांबीचा असेल. ते गौरीकुंडला केदारनाथशी जोडेल. Kedarnath receives fresh spell of snowfal