Dam Tricolor Video साताऱ्यातील कण्हेर धरणाचे सौंदर्य तिरंगी प्रकाशझोताने खुलले Published on: 28 minutes ago

सातारा जिल्ह्यातील कण्हेर धरण Kanher Dam in Satara परिसरात मुसळधार पाऊस सुरू Heavy rain in Kanher Dam असल्याने धरणातून पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. धरणाच्या सांडव्यावरून पडणाऱ्या पाण्यावर तिरंगी प्रकाशझोत टाकण्यात Triangular lighting आला आहे. यामुळे रात्रीच्या वेळी कण्हेर धरणाचे सौंदर्य खुलताना पाहायला मिळत आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त Amrit Mahotsav of Freedom महाराष्ट्रातील अनेक धरणांतून सध्या विसर्ग सुरू आहे. धरणातून सोडलेल्या पाण्यावर तिरंगी प्रकाशझोत टाकण्यात आला आहे. साताऱ्यातील वेण्णा नदीवर १९८६ साली बांधण्यात आलेल्या कण्हेर धरणाचा परिसर निसर्गरम्य आहे. आता तिरंगी प्रकाशझोताने धरणाच्या सौंदर्यात आणखीनच भर पडली आहे.