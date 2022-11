.

राष्ट्रवादीचे आमदार आणि महाराष्ट्र सरकारमधील मंत्री जितेंद्र आव्हाड NCP MLA Jitendra Avhad यांचा त्रास कमी होण्याचे नाव घेत नाही. दोन दिवसांपूर्वी त्यांना वर्तकनगर पोलिसांनी मारहाणीच्या आरोपाखाली अटक Arrested on charges of assault केली होती. आता एका महिलेने त्यांच्यावर विनयभंगाचा आरोप woman accused him of molestation केला आहे. आव्हाड यांच्याविरुद्ध भादंवि कलम ३५४ अन्वये ठाण्यातील मुंब्रा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ठाण्यातील उड्डाणपुलाच्या उद्घाटनासाठी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आले असताना आणि कार्यक्रम संपून एकनाथ शिंदे त्यांच्या गाडीतून परत जात असताना त्यांनी महिलेच्या खांद्यावर हात ठेवून इथे का ? असा आरोप तक्रारकर्त्याने केला आहे. ती मध्यभागी उभी आहे का, बाजूला जा असे करून त्याने तक्रारदाराला तेथून काढले आणि लोकांना कळलेही नाही. आव्हाड यांचा हेतू योग्य नसल्याचा आरोप महिलेने केला. सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास ही घटना घडली.