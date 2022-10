.

Ind vs Pak T20 World Cup 2022 : भारतीयांची दिवाळी गोड, टीम इंडियाच्या विजयानंतर पुण्यात जल्लोष Published on: 7 minutes ago

पुणे - टी२० विश्वचषकातील T20 World Cup भारताविरुद्ध पाकिस्तान India vs Pakistan यांच्यात आज मेलबर्नमध्ये महामुकाबला झाला त्यात शेवटच्या चेंडूपर्यंत रंगलेल्या सामन्यात भारताने पाकिस्तानचा चार गडी राखून पराभव India defeated Pakistan by four wickets करत वर्ल्डकपची दमदार सुरूवात Ind vs Pak T20 World Cup 2022 केली. विराट कोहलीने ५३ चेंडूत ८३ धावा केल्या. त्यालाच सामनावीराचा पुरस्कार देण्यात आला. या विजयानंतर पुण्यात पुणेकर नागरिकाच्या वतीने जल्लोष साजरा करण्यात आला आहे. भारतीय संघाने आज आम्हला दिवाळीची भेट दिली असून आम्ही सर्वजण आज खूपच खुश असल्याचं पुणेकर नागरिकांनी सांगितल आहे.