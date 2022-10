.

DCM Devendra Fadnavis उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या घराच्या सुरक्षेत वाढ, पहा तगडा बंदोबस्त Published on: 2 hours ago

Koo_Logo Versions

नागपूर राज्यात येऊ घातलेले मोठे उद्योग शिंदे फडणवीस सरकारच्या नाकार्त्यापणामुळे दुसऱ्या राज्यात जात आहेत. असा आरोप करत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नागपुरातील नेत्यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस DCM Devendra Fadnavis यांच्या नागपुरातील निवासस्थानी मोर्चा काढणार असल्याचं जाहीर केलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर देवेंद्र फडणवीस यांच्या निवासस्थानी सुरक्षा मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यात home Security of DCM Devendra Fadnavis आलेली आहे. पोलिसांचा तगडा increased in home Security of DCM बंदोबस्त तैनात करण्यात आला असून कुणालाही त्या मार्गाने जाऊ दिले जात increased in home Security of DCM In Nagpur नाहीये.