Weekly Horoscope Video : तुमचा आठवडा कसा असेल, पहा बारा राशींचे, साप्ताहिक राशीभविष्य

कसा असेल तुमचा आठवडा अभ्यास प्रेम लग्न व्यवसाय यासंदर्भातील ग्रहांची स्थिती कशी असेल वैवाहिक जीवनात त्रासातून आराम मिळेल का मुलांना अभ्यास करावा वाटत नाही काय करावे येत्या काळात परदेशात जाण्याची संधी मिळेल का जोडीदाराबरोबर वेळ कसा घालवावा अशा सर्व प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेण्यासाठी ईटीव्ही भारतवर पाहा साप्ताहिक राशीभविष्य आचार्य पी खुराणा यांच्याकडून. HOROSCOPE FOR THE WEEK 04 to 10 DECEMBER . Weekly Horoscope Video . HOROSCOPE FOR THE WEEK IN MARATHI