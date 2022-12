.

पुणे पिंपरी चिंचवडमध्ये सकल हिंदू समाजाच्या वतीने विविध मागण्यांसाठी विराट मोर्चा काढण्यात आला Hindu society march against love jihad आहे. लव्ह जिहाद, धर्मांतर आणि गोहत्या विरोधात सरकारने कायदा अमलात आणावा, या प्रमुख मागण्यांसाठी मोर्चा काढण्यात आला आहे. हजारोच्या संख्येने हिंदू बांधव या मोर्चात सहभागी होत त्यांनी आपल्या मागण्या मांडलेल्या march against love jihad आहेत. अत्यंत शांततेत पार पडलेल्या मोर्चात स्थानिक राजकीय नेत्यांनी ही सहभाग नोंदवला होता. जय श्रीराम, जय श्रीराम या घोषणांनी मोर्चाची सुरुवात झाली. गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मागणीसाठी हिंदू बांधव रस्त्यावर उतरले march against love jihad in Pimpri Chinchwad आहेत. लव्ह जिहाद, धर्मांतर आणि गोहत्या विरोधात कायदा सरकारने अमलात आणावा ही मागणी घेऊन आज विराट मोर्चा काढण्यात आला. चिंचवड महावीर चौक ते पिंपरीतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक इथंपर्यंत हा मोर्चा काढण्यात Hindu society march in Pimpri Chinchwad आला.