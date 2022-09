.

मुंबईत मुसळधार पाऊस पडत Heavy rain in Mumbai आहे. त्याचबरोबर आजही शहरात मुसळधार पावसाचा इशारा हवामान खात्याने दिला rain alert in Mumbai आहे. त्याच संततधार पावसामुळे मुंबईतील जनजीवन पुन्हा एकदा विस्कळीत झाले आहे. शुक्रवारी आकाश ढगाळ राहील. पाऊस पडेल. मुसळधार पाऊस लक्षात घेऊन लोकांनी प्रवास करण्याचे आवाहन हवामान खात्याने केले आहे. त्याचबरोबर मुंबईत १७ सप्टेंबरलाही मुसळधार पाऊस पडू शकतो, असे हवामान खात्याने सांगितले Possibility of heavy rain on September 17 आहे. 19 सप्टेंबर रोजी दिवसभर आकाश ढगाळ राहील. मात्र, पावसाची शक्यता आहे. 20 आणि 21 सप्टेंबर रोजी आकाशात विखुरलेल्या पावसाची शक्यता आहे. तापमानाचा विचार केल्यास आज मुंबईचे किमान तापमान 26 अंश सेल्सिअस आणि कमाल 30 अंश सेल्सिअस राहण्याची शक्यता आहे. मुंबईत रात्रीपासून पावसाची संततधार सुरू आहे. तेच सांगा, दहिसर, मीरा रोड, बोरिवली, कांदिवली, मालाड, गोरेगाव, जोगेश्वरी, अंधेरी, सांताक्रूझ, खार, विलेपार्ले, वांद्रे, दादर, किंग सर्कल अशा इतर भागातही मुसळधार पाऊस पडत आहे, या नालासोपारा, वसई-विरारमध्ये पहाटे पासून पावसाने जोरदार बॅटिंग केली आहे. नालासोपारा पूर्वेकडील गाला नगर, जया पॅलेस, तुळींज रोडवरील रस्त्यावर एक ते दीड फूट पाणी साचले waterlogging on the road आहे.