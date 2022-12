.

Temple Moved Back : महामार्गाच्या मधोमध असलेले प्राचीन हनुमान मंदिर जॅकच्या साहाय्याने हलवले; पाहा व्हिडिओ Published on: 2 hours ago

शाहजहानपूर लखनौ दिल्ली राष्ट्रीय महामार्गावर Lucknow to Delhi National Highway असलेल्या कचियानी खेडा येथील हनुमान मंदिराच्या स्थलांतराचे काम सुरू झाले आहे. राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुंदीकरणामुळे मंदिर महामार्गावरून हटविण्यात येत आहे. आतापर्यंत मंदिराला जॅकच्या साहाय्याने 8 फूट मागे नेण्यात आले आहे. Hanuman temple moved back 8 feet यावेळी मोठ्या संख्येने लोक उपस्थित होते. Hanuman Temple of Kachhiani Kheda प्रत्यक्षात राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुंदीकरणामुळे परिसरातील कचियानी खेडा येथील हनुमान मंदिर महामार्गापासून मागे ढकलले जात आहे. Hanuman temple बुधवारी हनुमान मंदिर मागे ढकलले गेले. या कामाला गती देण्यासाठी सुमारे 8 फुटांचे हनुमान मंदिर मूळ जागेवरून हलविण्यात आले आहे. Hanuman temple in Shahjahanpur मंदिर हलवण्यासाठी हरियाणाच्या जय दुर्गे लिस्टिंग अँड शिफ्टिंग कंपनीने मंदिराच्या खाली चॅनेलची जाळी टाकून जॅक लावून ते हळूहळू परत हलवण्याचे काम सुरू केले आहे. विशेष म्हणजे हे हनुमान मंदिर सुमारे १५ स्क्वेअर मीटरमध्ये आहे. 64 फूट लांब आणि 36 फूट रुंद संबंध मागे घेतला जात आहे. ज्यामध्ये हनुमानजींची भव्य मूर्तीही परत हलवली जाणार आहे. या कामासाठी आणखी एक महिना लागणार आहे. हे मंदिर स्थलांतरित करण्याचा विचार अनेक महिन्यांपासून सुरू होता. पण आता मंदिर हळूहळू मागे सरकत आहे. लवकरच संपूर्ण मंदिर निश्चित केलेल्या ठिकाणी पोहोचेल. एसडीएम तिल्हार राशी कृष्णा यांनी सांगितले की, हनुमान मंदिराच्या स्थलांतराचे काम ऑक्टोबर महिन्यात सुरू झाले. हरियाणाच्या जय दुर्गे लिस्टिंग अँड शिफ्टिंग कंपनीने मंदिराच्या खाली चॅनेलची जाळी टाकल्यानंतर आता त्याला जॅक लावून हळूहळू परत हलवण्याचे काम सुरू आहे. आतापर्यंत मंदिर सुमारे 8 फूट मागे सरकले आहे. मंदिर पूर्णपणे स्थलांतरित होण्यासाठी आणखी एक महिना लागणार आहे.