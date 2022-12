.

Gram Panchayat Election हवेली तालुक्यातील पिंपरी सांडस गावात ईव्हीएमवरच आक्षेप, सरपंच उमेदवाराचा संशय

पुणे हवेली तालुक्यातील पिंपरी सांडस या ग्रामपंचायत निवडणुकीत Gram Panchayat Election Haveli Pimpri Sandus राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या साधना भोर्डे सरपंचपदी विराजमान झाल्या आहेत. काळभैरवनाथ पॅनलचे त्या विजयी उमेदवार Sarpanch candidate Anil Kale आहेत. त्यांना 576 मते मिळाले असून, एका प्रभागात सरपंचपदाच्या मतमोजणीत 411 मतदान झाले असताना, ईव्हीएमवर 408 मतदान झाले आहे, असे दाखवले जात आहे. यामुळे 3 मते आली कुठून, हा प्रश्न भैरवनाथ विकास पॅनल सरपंचपदाचे उमेदवार अनिल काळे यांनी उपस्थित केला Anil Kale Objected on EVM in at Pimpri Sandus आहे. हवेली तालुक्यातील पिंपरी सांडस येथील ग्रामपंचायतच्या निवडणुकीत भैरवनाथ विकास पॅनलचे सरपंचपदाचे उमेदवार अनिल काळे यांनी थेट ईव्हीएमवर आक्षेप नोंदविला आहे. हवेली तालुक्यातील 7 ही गावांचा निकाल लागला Results of 7 Villages in Haveli Taluka Announced असून, यात अहिरे गाव राष्ट्रवादी, आव्हाळवाडी शिवसेना, ठाकरे गट, बुर्के गाव भाजप, कदमवाकवस्ती भाजप, पिंपरी सांडस राष्ट्रवादी, पेरणे भाजप, गोगलवाडी राष्ट्रवादी, असा निकाल लागला आहे.