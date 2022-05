.

Viral Video Raipur: बॉयफ्रेंडकरिता दोन मुलींमध्ये तुंबळ हाणामारी Published on: 8 minutes ago

Koo_Logo Versions

रायपूर- सुभाष स्टेडियममध्ये दोन मैत्रिणींचे बॉयफ्रेंडवरून भांडण ( girls clash for boyfriend in Raipur ) झाले. या दोन्ही मुली खेळाडू दिसतात. सरावानंतर दोघांनी एकमेकींची धुलाई केली. गॅलरीत दोन मुलींमध्ये तुंबळ हाणामारी झाली. दोन्ही मुली बॉयफ्रेंडवरून एकमेकांना मारहाण करत ( two girls fight for boyfriend ) होत्या. एक मुलगी दुसऱ्यावर तुटून पडली. मात्र महिला प्रशिक्षकाने दोघांचा बचाव केला. दोघांवरही नियंत्रण न आल्याने दोन तरुण घटनास्थळी पोहोचले. आता या दोघांचा बॉयफ्रेंड कोण होता हे कोणालाच माहीत ( Viral Video Raipur ) नाही. पण एकाच्या सांगण्यावरून दुसरी मुलगी शांत झाली.