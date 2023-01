.

मेरठच्या टिपीनगर पोलीस स्टेशन परिसरात बुधवारी रात्री उशिरा कोणीतरी ५ वर्षांच्या मुलीचे घराबाहेरून अपहरण केले. girl kidnapped in meerut. ही संपूर्ण घटना जवळच बसवण्यात आलेल्या सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाली आहे. 5 year old girl kidnapped from outside house. एक व्यक्ती आधी निरपराधांशी बोलतो आणि नंतर त्याला सोबत घेऊन जातो, असे व्हिडिओमध्ये समोर आले आहे. girl kidnapped from outside house in meerut. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये दाखवण्यात आलेली वेळ रात्री 11 ची आहे. एसपी सिटी पीयूष सिंह यांनी सांगितले की, पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे. girl kidnapped in meerut tp nagar area. टीपी नगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत राहणारा एक व्यक्ती भाड्याच्या घरात राहतो. त्यांनी गुरुवारी पोलीस ठाण्यात मुलगी बेपत्ता झाल्याची माहिती दिली आहे. मुलगी बेपत्ता झाल्यामुळे त्रासलेल्या व्यक्तीने सांगितले की, बुधवारी रात्री मी आणि मुलगी एकत्र झोपलो होतो. मात्र, जेव्हा संपूर्ण कुटुंबाला जाग आली तेव्हा त्यांना मूल तेथे नसल्याचे दिसले. मुलीच्या वडिलांनी सांगितले की, रात्री 2 ते 3 च्या सुमारास त्यांनी डोळे उघडले तेव्हा मुलगी घरात नव्हती, तर दरवाजा उघडा होता. त्यांनी आजूबाजूला मुलीचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला. पण, काही सुगावा लागला नाही. गुरुवारी पोलीस ठाणे गाठून त्यांनी पोलिसांना संपूर्ण प्रकरणाची माहिती दिली. यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळ गाठून तपास सुरू केला. जवळच असलेल्या एका घरात बसवलेले सीसीटीव्ही तपासले असता, पोलिसांना घराबाहेर फिरताना आणि नंतर एक व्यक्ती तिथून घेऊन जात असल्याचे व्हिडिओ फुटेज आढळले. रस्त्याने जाणाऱ्याने तिला आमिष दाखवून सोबत नेले असल्याचा पोलिसांचा अंदाज आहे. पोलिस सीसीटीव्हीच्या आधारे तरुणाचा शोध घेत आहेत. मुलीच्या आईचे म्हणणे आहे की, टीपी नगर पोलिस स्टेशन हद्दीतील कॉलनीत तिचे घर बांधले जात आहे. रात्री ती तिथेच होती. तर मुलगी वडिलांसोबत भाड्याच्या घरात होती. यासंदर्भात एसपी सिटी पीयूष सिंह यांनी सांगितले की, ते स्वतः घटनास्थळी जाऊन घटनेची संपूर्ण माहिती घेणार आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाची गांभीर्याने चौकशी करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांनी सांगितले की, आजूबाजूच्या परिसरात जे काही सीसीटीव्ही फुटेज आहेत, त्यांचीही छाननी केली जात आहे, जेणेकरून अपहरणकर्त्याच्या हालचालीचा मार्ग कळू शकेल. एसपी सिटी म्हणाले की, 5 टीम तयार करून अपहरणकर्ता आणि मुलीचा शोध सुरू केला आहे.