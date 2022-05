.

Girl Jumped From Height of 100 feet : चित्रकोट धबधब्यात 100 फुटावरून तरुणीची उडी, बचाव पथकाकडून शोध सुरू

जगदलपूर- चित्रकोट धबधब्यात एका तरुणीने 100 फूट उंचीवरून खाली उडी ( Girl jumped in Chitrakot waterfall of Jagdalpur) मारली. शुक्रवारी दुपारी तरुणीने धबधब्याजवळ येऊन खाली उडी मारली. ही तरुणी पाण्याच्या लाटेत कुठेतरी ( girl jumped from the waterfall ) हरवली. दुपारी दोनच्या सुमारास महिलेने धबधब्यावरून ( viral video of girl jump in waterfall ) उडी मारली. डायव्हर्स टीम अनेक तासांपासून मुलीचा शोध घेत ( divers team trace girl ) होती. सध्या तरी या मुलीचा शोध लागलेला नाही.