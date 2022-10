.

Girl Beat Young Man भर रस्त्यात रोड रोमिओची तरुणीकडून चप्पलने धुलाई, पहा व्हिडिओ

खांडवा मध्यप्रदेश जिल्ह्य़ात रस्त्यावरून चालणाऱ्या मुलीवर टिपण्णी करून एका तरुणाने तिला young man teased commenting on girls छेडले. मुलीनी त्याला चप्पलने मारहाण केली. दरम्यान मुलीचे कुटुंबीयही घटनास्थळी पोहोचले. त्यांनीही तरुणाला बेदम मारहाण girl beat young man with slippers केली. तरुणाला सार्वजनिक ठिकाणी मारहाण केल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या प्रकरणाबाबत पीडित मुलीने सांगितले की काही तरुण दररोज कार बदलून त्यांचा पाठलाग करतात आणि त्यांच्यावर अश्लील कमेंट करतात. याला कंटाळून त्याने यापुढे अशाप्रकारे दुसऱ्या मुलीची छेड काढू नये म्हणून तरुणाला मारहाण केली. मात्र याप्रकरणी पोलीस ठाण्यात बंदोबस्तामुळे गुन्हा दाखल झाला girl beat young man in madhya pradesh नाही.