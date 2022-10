.

मुंबई देशात दिवाळीचा सण साजरी होत Diwali festival celebration in country आहे. आजपासून देशभरात दिवाळीला साजरी करण्याला सुरूवात झाली आहे. दिवाळीनिमित्त मुंबईच्या गेटवे ऑफ इंडियाला Gateway of India रंगीबेरंगी लेझर लाईटने सजवण्यात आले आहे. गेटवे ऑफ इंडिया रंगीबेरंगी दिव्यांनी उजळून निघाला Gateway of India lit up with colorful lights आहे. ते पाहण्यासाठी अनेक पर्यटक गेटवे ऑफ इंडियाला भेट देत आहेत. गेटवे ऑफ इंडिया नेहमीच मुंबईकरांचे आवडते पर्यटण ठिकाण राहिलेला Mumbai tourist destination आहे.