Video : दांडिया ठेका धरण्याचा मोह, विनायक राऊत यांच्यासह राजन साळवी यांचे हिंदी गाण्यावर गरबा नृत्य Published on: 1 hours ago |

रत्नागिरी : नवरात्र उत्सवातील दांडियाला ठेका धरण्याचा मोह शिवसेना खासदार ( Shiv Sena MP and Secretary Vinayak Raut Dance ) तथा सचिव विनायक राऊत आणि शिवसेना आमदार राजन साळवी ( Shiv Sena MLA Rajan Salvi Garaba Dance ) यांनादेखील आवरला ( Garba dance by Vinayak Raut and Rajan Salvi ) नाही. रत्नागिरी जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असताना राऊत आणि साळवी यांनी लांजा शहरातील संदीप स्मृती मित्र मंडळाच्या देवीचे दर्शन घेतले. यावेळी दोन्ही लोकप्रतिनिधींनी दांडिया खेळण्याचा आनंददेखील ( Raut and Salvi Visited Sandeep Smriti Mitra Mandal ) लुटला. सध्याच्या राजकीय घडामोडीमध्ये, धावपळीमध्ये दांडियाचा आनंद लुटता आल्याने दोन्ही लोकप्रतिनिधींनी समाधानाची भावना देखील व्यक्त केली आहे. शिवसेना खासदार तथा सचिव विनायक राऊत आणि आमदार राजन साळवी यांनीही धरला ठेका.