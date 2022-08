.

Video: पुण्यात भर पावसामध्ये घुमला ढोल- ताशाचा नाद, ताडपत्री लावून ढोल पथकाने केले वादन Published on: 27 minutes ago

पुणे - पुण्यात आज गणेशोत्सवाची धामधूम Ganesh festival in Pune पहायला मिळाली. मोठया उत्साहात गणेशोत्सव Ganeshotsav 2022 पार पडला. ढोल ताशाच्या आवाजात झेंडे, पताका फडकवण्याची स्टाईल चालू असताना पुण्यामध्ये अचानक आज जोरदार पावसाला सुरुवात Rain on Ganeshotsav in Pune झाली त्यामुळे मिरवणुकीमध्ये थोडासा खंड पडेल असे वाटत होते. मात्र, पुणे तिथे काय होणे असे म्हणतात त्याप्रमाणेच पुण्यातील एका मिरवणुकीमध्ये Ganeshotsav procession in Pune ढोल ताशा पथकाने अनोखे ढोल ताशा वादन केले आहे.