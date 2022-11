.

विहिरीत पडलेल्या बिबट्याला बाहेर काढण्यात वनविभागाला यश, पाहा व्हिडीओ Published on: 2 hours ago

रत्नागिरी विहिरीत पडलेल्या बिबट्याला सुखरूप बाहेर काढण्यात वनविभागाला यश आले Forest department Saved Leopard आहे. चिपळूण तालुक्यातील तनाळी गावातील मराठवाडी येथील लाड यांच्या विहिरीत रात्रीच्या सुमारास हा बिबट्या पडला Leopard Fell Into Well In Ratnagiri होता. भक्षाचा पाठलाग करताना हा बिबट्या विहिरीत पडला. बिबट्या विहिरीत पडला असल्याचे सकाळी लक्षात येताच बिबट्याला पाहण्यासाठी एकच गर्दी झाली होती. वनविभागाला याची खबर देण्यात आली. त्यानंतर वनविभागाची टीम घटनास्थळी दाखल झाली. अरुंद असणाऱ्या खोल विहिरीत हा बिबट्या पडला होता. त्यामुळे त्याला बाहेर काढताना वनविभागाला मोठी कसरत करावी लागली. दरम्यान पिंजरा विहिरीत टाकून स्थानिकांच्या मदतीने या या बिबट्याला सुखरूप बाहेर काढण्यात यश Leopard Fell In Well Pulled Out Safely आले. दरम्यान या बिबट्याला पाहण्यासाठी बघ्यांनी एकच गर्दी केली होती.