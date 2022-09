.

भलामोठा अजगर झाडावर पाहून गावकऱ्यांची भंमेरी उडाल्याची घटना समोर आली आहे. ही घटना भिवंडी तालुक्यातील चाविंद्रा गावच्या हद्दीत (Chavindra village of Bhiwandi taluka) असलेल्या पोगाव फाटा परिसरातील घडली आहे. पुरातून वाट काढत हा अजगर जीव वाचविण्यासाठी झाडावर चढला असावा, असा अंदाज गावकऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. एका शेतकऱ्याचे लक्ष झाडाच्या फादींवर गेले असता, त्याला लांबलचक अजगर (large python was seen on a tree) दिसला. त्याने अजगराला पाहताच झाडावर अजगर असल्याचे गावकऱ्यांना सांगितले. माहिती मिळताच गावातील तरुणांनी अजगराला पाहण्यासाठी एकच गर्दी केली होती. त्यानंतर स्थानिक गावकऱ्याने झाडावर भलामोठा अजगर असल्याची माहिती भिवंडी अग्निशमन दल व आपत्कालीन पथकला (Fire Brigade and Emergency Squad) फोन द्वारे दिली. काही वेळातच भिवंडी अग्निशामक दल व आपत्कालीन टीम घटनास्थळी दाखल झाली. त्यांनी या अजगराला तासाभरात रेस्क्यू करून, त्याला सुखरूप झाडावरून खाली उतरवले. हा अजगर सात फूट लांबीचा असून, त्याला वन अधिकाऱ्याच्या परवानगीने जंगलात सोडण्यात आल्याची माहिती अग्निशमन दलाच्या जवानांनी दिली. large python on a tree