Bareilly Crime News बदमाशांनी केला पोलिस चौकीत घुसून गोळीबार Published on: 1 hours ago

बरेली, उत्तर प्रदेश जिल्ह्यातील एका पोलीस चौकीत शुक्रवारी बदमाशांनी घुसून एका हवालदाराला गोळी झाडली. firing at police station. गोळीबार केल्यानंतर हल्लेखोर घटनास्थळावरून पळून गेले. firing at police station in Bareilly. पोलिस चौकीच्या बाहेर लावलेल्या कॅमेऱ्यात दुचाकीवर बसलेल्या चोरट्यांचे छायाचित्र कैद झाले. miscreants shot constable in police station. त्यानंतर शनिवारी फरार आरोपींना पोलिसांनी अटक केली. पाहा व्हिडिओ Bareilly Crime News