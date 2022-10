.

औरंगाबाद शहरातील शहागंज परिसरातील काचीपुडा येथील भंगाराच्या प्लास्टिक गोडाऊनला भीषण आग लागल्याची घटना मध्यरात्री Fire in Scrap Warehouse in Aurangabad घडली. आग भीषण असल्याने आग विजवण्यासाठी अग्निशामक दलाच्या 5 बंबांना 4 पाण्याच्या टँकरद्वारे अथक प्रयत्न करावे Fire in Scrap Warehouse लागले. तब्बल दीड तासानंतर आग विझवण्यात यश आले fire caused by Diwali crackers आहे. आगीत सुदैवाने कोणतीही जीवित हानी झालेली नाही, तरी गोदाम मालकाचे मोठे नुकसान झाले आहे. मध्यरात्री दिवाळीच्या फटाक्यांनी आग लागल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत possibility of fire caused by Diwali crackers आहे.