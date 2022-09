.

मुंबई उपनगरातील दहिसर पश्चिमेकडील कांदरपाडा परिसरामध्ये धावत्या दुचाकीला आग लागल्याची घटना ( running bike caught fire ) घडली. या आगीमध्ये दुचाकी जळून खाक झाली आहे. रात्री उशिरा कांदरपाडा डी मार्ट समोरून जाणाऱ्या दुचाकीला शॉर्टसर्किटमुळे आग (short circuit caused the fire ) लागली. नागरिकांनी दुचाकीला लागलेली आग विझवण्यासाठी शर्तीचे प्रयत्न ( running two wheeler caught fire in Dahisar ) केले. अनेकांच्या शर्तीचा प्रयत्नानंतर आग आटोक्यात आली मात्र चालत्या दुचाकीला अचानक आग लागल्यामुळे बाईकस्वार घाबरला शिवाय आजूबाजूला असलेले नागरिकही भयभीत झाल्याचे पाहायला मिळाले.