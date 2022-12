.

अमरावती : तसिका तत्त्वावर काम करणाऱ्या प्राध्यापकांच्या नावे अधिक तासिका दाखवून त्यांना नियमबाह्य पद्धतीने अतिरिक्त वेतन दिले जात Financial Irregulation In University आहे. समाजशास्त्र विभाग प्रमुख डॉ. के. बी. नायक यांच्यावर आर्थिक अनियमितता केल्याप्रकरणी फौजदारी गुन्हा दाखल व्हावा या मागणीसाठी डॉ. मंगेश ठाकरे हे 22 डिसेंबरपासून विद्यापीठाच्या प्रवेशद्वारासमोर आमरण उपोषणाला बसले Professor Fast To Death To Register Cases Against Culprit आहेत. १ एप्रिल २०२२ रोजी सहसंचालक उच्च शिक्षण अमरावती विभाग यांच्याकडे तक्रार केली होती. त्या अनुषंगाने चौकशी साठी डॉ. व्ही. एम.राऊत प्राध्यापक, शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था अमरावती यांचे दोन सदस्य समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीने 28/ 5/ 2022 रोजी विद्यापीठात भेट देऊन तपासणी केली असता. विद्यापीठाच्या समाजशास्त्र विषयाकरिता ४ शिक्षकांची पदे मंजूर केली आहेत. त्यापैकी दोन पदे नियमित भरलेली आहेत. त्यांना असलेल्या कार्यभार ३० तासिकांचा होतो. समाजशास्त्र विषयाच्या विद्यार्थी संख्येच्या आधारे एकूण 56 तासिकांच्या ऐवजी 60 तासिकांचे मानधन 2018-2019 या शैक्षनिक सत्रात काढण्यात Shows More Lectures and Get More Pay आले. अतिरिक्त मानधन काढून विद्यापीठाच्या विद्यापीठाची आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या के.बी. नायक यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावे अशी मागणी त्यांनी केली आहे.