चेन्नई - चेन्नईच्या अमीनजीकराई येथे एका 36 वर्षीय व्यक्ती फायनान्स कंपनीच्या मालकाची सहा अनोळखी ( owner of a finance company killed in Chennai ) व्यक्तींनी हत्या केली. चेटपेट येथील अरुमुगम असे मृताचे ( Arumugam of Chetpet murder in Chennai ) नाव आहे. फायनान्स कंपनी चालवित होता. ही घटना 18 मे रोजी घडली आहे. अरुमुगम हे मित्र रमेशसोबत दुचाकीवरून अण्णा नगर येथील कार्यालयात जात असताना ही घटना घडली. तीन बाईकवर आलेल्या सहा जणांनी पुल्ला अव्हेन्यूजवळ अरुमुगमला अडवले. त्यांची हत्या केली, असे पोलिसांनी सांगितले. तसेच टोळीने घटनास्थळावरून पळ काढला. या घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज सोशल मीडियावर ( Finance owner murder viral video ) व्हायरल होत आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार अरुमुगम यांच्यावर खुनाच्या गुन्ह्यांसह विविध खटले आहेत. पोलिसांनी खुनाचा गुन्हा दाखल करून आरोपींचा शोध सुरू केला आहे. दरम्यान, गुरुवारी (19 मे) चेन्नईच्या शेनॉय नगर येथील रोहित राज (31) आणि चंद्रशेखर (28) हे अरुमुगमच्या हत्येप्रकरणी कल्लाकुरिची न्यायालयात शरण आले. दंडाधिकाऱ्यांनी दोघांनाही १५ दिवसांची कोठडी सुनावली. अन्य चार आरोपींचा शोध घेण्याचे पोलीस प्रयत्न करत आहेत.