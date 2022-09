.

Friends Fighting Video : झोपण्याच्या जागेवरून बेघर मित्रांची कुस्ती; पाहा व्हिडिओ Published on: 5 hours ago

पुणे शहरात मोठ्या प्रमाणत बेघर लोक असतात. शहरातील विविध ठिकाणी तसेच मंदिरांच्या बाहेर हे नागरिक दिवसभर बसून नदीपात्र तसेच महापालिकेतील उड्डाणपूल येथे हे रात्रीच्या वेळेस रस्त्याच्या कडेला ( Fights between friends over sleeping space ) झोपतात. अनेक वेळा या बेघर लोकांची भांडण लोकांना त्रासदायक ठरतात. सध्या सोशल मीडिया वर दोन बेघर लोकांची भांडण एकमेकांना मारताना व्हायरल झाली ( Fighting on municipal flyover )आहे. यात हे दोघे मित्र असून झोपण्यासाठी जागेवरून झालेल्या वादातून दोंघेही एकमेंकांना मारत ( fight between two friends in pune ) आहे. पाहूया..