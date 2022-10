.

Father Made Car From Two Wheeler : वडीलांनी आपल्या मुलाचा हट्ट पुरवण्यासाठी दुचाकीपासून बनविली कार Published on: 2 hours ago

जळगाव जळगावातल्या एका वडीलांनी आपल्या मुलाचा हट्ट पुरवण्यासाठी satisfy his son stubbornness दुचाकीपासून father made car from a two wheeler कार बनवली आहे. ही कार एकदम स्टायलिस्ट आणि आकर्षक आहे. ज्ञानेश्वर गोटूराम जोशी, असं त्या वडीलांचं नाव आहे. जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर तालुक्यात असलेल्या वाकोदचे ते रहिवासी आहेत. शेतमजुरी करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. त्यांचं शिक्षण अवघं पाचवीपर्यंत झालं आहे. असं असलं तरी या वडीलांनी आपला मुलगा आर्यनचा हट्ट पूर्ण करण्यासाठी अनोखी कार बनवली आहे. ही कार सर्वांचं लक्ष The car is very stylish and attractive वेधून घेत आहे.