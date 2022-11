.

Raincoat For Goat शेतकऱ्याने आपल्या शेळ्यांसाठी शिवला चक्क रेन कोट! पाहा व्हिडिओ

ओरथानाडू (तमिळनाडू) तमिळनाडूच्या तंजावरमध्ये रेन कोट घातलेल्या शेळ्यांचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे. या शेळ्या तंजावर जिल्ह्यातील ओरथानाडू येथील शेतकरी गणेशन (70) यांच्या मालकीच्या आहेत. पावसापासून बचाव करण्यासाठी त्याने आपल्या शेळ्यांसाठी तांदळाच्या पोत्याचे रेन कोट शिवले आहेत. farmer sewed raincoats for his goats पाहा हा व्हिडिओ raincoats for his goats in tamilnadu