Elephant Ride in Melghat : मेळघाटातील कोलकास जंगलातील हत्तींची सफारी ठरतेय आकर्षणाचा केंद्रबिंदू Published on: 2 hours ago

अमरावती : मेळघाटात कोलकास येथील हत्ती सफारी पर्यटकांचे खास आकर्षण केंद्र आहे. आता मुसळधार पावसामुळे संपूर्ण मेळघाट हिरवागार झाला ( Melghat has been Greened by Torrential Rains ) असताना, कोलकासच्या जंगलातून सेमाडोहच्या जंगलात डौलात गस्तीवर निघालेले हे चारही हत्ती ( Elephants Patrolling The Forests ) आकर्षणाचे केंद्र ( Becoming a Center of Attraction ) ठरत आहे. सेमाडोह-हरिसल मार्गावर अचानक झालेले हत्तींचे दर्शन पर्यटकांसाठी आनंददायी क्षण ठरले.