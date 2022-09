.

'अग्निवीर'चं स्वप्न राहिलं अधुरं; भरधाव रेल्वेच्या धडकेत युवकाचा जागीच मृत्यू, पाहा VIDEO Published on: 2 hours ago

रेल्वेच्या प्लॅट फॉर्मवर जर उलटी केली तर प्लॅट फॉर्म घाण होईल. याविचाराने प्लॅटफॉर्मच्या बाजूला असलेल्या रेल्वे रुळाकडे गेला आणि दुर्घटना घडली. तो उलटी करत असतांना त्याच वेळी त्याच्या उजव्या बाजूच्या दिशेकडून एक भरधाव रेल्वे ( Youth died in train collision ) आली. या भरधाव रेल्वेच्या जबर धडकेने त्याचा मृत्यू झाला. धुळे तालुक्यातील वडजाई या गावातील एका शेतकरी कुटुंबातील २० वर्षीय रामेश्वर देवरे असे या मृत युवकाचे नाव आहे. 'अग्निवीर'च्या भरतीसाठी ( Agniveer recruitment ) मंगळवारी रात्री धुळ्याहून चाळीसगावपर्यंत, तेथून कल्याणपर्यंत रेल्वेने पोहचले. बुधवारी सकाळी हे सर्व युवक मुंबईत जाण्यासाठी कल्याण येथे उतरले. हे सर्व युवक मुंब्रा रेल्वे स्थानक येथे थांबले. या युवकांमध्ये रामेश्वर देवरे हा युवक देखील होता. त्याला मळमळीचा त्रास जाणवू लागला. रेल्वेच्या प्लॅट फॉर्मवर उलटी झाली तर घाण ( Youth die after going to vomit near platform ) होईल. असा विचार करून तो प्लॅटफॉर्मच्या बाजूला असलेल्या रेल्वे रुळाकडे गेला आणि घात झाला.