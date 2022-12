.

Malegaon Yatra, गाढव खातेय भाव ; माळेगाव यात्रेत गाढवाचे भाव वधारले

नांदेड गाढवाच्या खरेदी विक्रीचे महाराष्ट्रात ४ बाजार भरतात. माळेगाव, जेजुरी, गांधी अन देऊळगाव राजा या चार ठिकाणी गाढवांचा बाजार Donkey prices असतो. त्याला दिवसभर राबवून घ्यायचे अन संध्याकाळी मोकळे सोडायचे. गाढवाने दिवसभर केलेल्या कष्टातून त्याच्या मालकाची पोटाची खळगी भरते. माळेगावच्या यात्रेत यंदाही गाढव खरेदी विक्री बाजार भरला आहे. पण यंदा मात्र गाढवांच्या किमती प्रचंड वाढल्या आहेत. गाढवांच्या किमती वाढल्या Donkey prices increased आहेत कारण, काही भागांत गाढवाचे मांस विक्री होत Donkey prices in Malegaon Yatra आहे. परिणामी त्यांच्या किमती प्रचंड वाढल्या आहेत. गाढव हा शब्द कुणाला हिणवण्यासाठी किंमत नाही, हे दर्शवण्यासाठी मनुष्य वापरतो. पण माळेगावच्या यात्रेत Malegaon Yatra at Nanded गाढवांच्या वाढलेल्या किमती लक्षात घेतल्या तर गाढव आता भाव खातेय असेच म्हणावे Donkey prices increased in Malegaon Yatra लागेल.