धनबाद (झारखंड): देशाची कोळशाची राजधानी धनबाद Coal Capital of India Dhanbad लॉयाबादमध्ये एका कुत्र्याचा वाढदिवस उत्साहात साजरा करण्यात Dog birthday celebrated in Dhanbad आला. ऑस्कर नावाच्या कुत्र्याचा वाढदिवस साजरा करून केक कापल्याने लोकांना आश्चर्याचा धक्का बसला असून तो परिसरात चर्चेचा विषय राहिला आहे. कुत्र्याच्या वाढदिवसाचे फोटो मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत. धनबादमधील ही पहिलीच घटना असू शकते, असे स्थानिक लोकांचे म्हणणे आहे. एखाद्याने आपल्या कुत्र्याचा वाढदिवस साजरा केला असता तरी त्याने तो इतक्या भव्य पद्धतीने साजरा केला नसता की त्याची इतकी चर्चा होईल. कुत्र्याची मालकीण सुमित्रा कुमारी यांनी सांगितले की, ती एके दिवशी धनबादला जात होती, तेव्हा या पिल्लाला दुखापत झाली होती. हा प्रकार त्यांच्या लक्षात आला आणि त्यांनी कुत्र्याला घरी आणून त्यावर योग्य उपचार केले. तेव्हापासून तो कुत्रा त्यांच्या घरातील सदस्यासारखा झाला आहे. त्यांनी सांगितले की, ऑस्करला घरी येऊन एक वर्ष पूर्ण झाल्यामुळे त्यांनी वाढदिवस साजरा केला. त्यासाठी त्यांनी विशेष तयारी केली असून सुमारे 400 जणांना आमंत्रित करण्यात आले 400 people were given a feast होते. लोकांनी पार्टीत जोरदार नाचून मेजवानीचा आनंद लुटला.