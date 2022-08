.

Ganeshotsav 2022 देवेंद्र फडणवीस यांनी केली बाप्पाची प्रतिष्ठापना, राज्यावरचे संकंट दूर करण्याचे गणरायाला साकडे Published on: 39 minutes ago

Koo_Logo Versions

राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांच्या शासकीय निवासस्थान असलेल्या सागर बंगल्यावर देखील बाप्पाची स्थापना करण्यात Deputy CM Devendra Fadnavis welcome lord ganpati आली. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सहकुटुंब बाप्पाची आरती Bappa Aarti with family केली. तसेच राज्यावर आलेले संकट दूर होऊ दे. राज्य समृद्धीच्या मार्गावर पुढे जात राहू अशी प्रार्थना बाप्पाच्या चरणी उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी Ask Lord Ganesha To Remove State Crisis केली. आपल्या देशात समोरचे राज्यात समोरचे विघ्न दूर व्हावेत सर्वांना सुख समृद्धी ऐश्वर्या मिळून स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या निमित्ताने आपला देश आणि राज्य प्रगतीपथावर जाऊ हीच बाप्पाच्या चरणी प्रार्थना आहे. कोरोना नंतर पुन्हा एकदा आपले सण पर्व हे निर्बंध मुक्त साजरे करतो हि ईश्वराची कृपा असल्याचेही यावेळी देवेंद्र फडणीस म्हणाले.